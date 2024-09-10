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10 сен 2024

Jaguar Land Rover разрабатывает модель на индийской платформе Tata

Jaguar Land Rover разрабатывает модель на индийской платформе Tata

Индийская компания Tata Motors подтвердила, что сотрудничает с Jaguar Land Rover в разработке новой модели. Она будет построена на фирменной платформе Tata, а за ее “премиальную” составляющую будет отвечать JLR

Да, этот автомобиль войдет в премиум сегмент рынка. Пока подробности не раскрываются, но судя по низкой популярности электрокаров в Индии, новинка получит традиционную силовую установку. Также не ясно, под каким брендом будут выпускать данную модель. Продавать автомобиль намерены не только в Индии, но и на других азиатских рынках. 

При этом у двух компаний есть и другие направления сотрудничества. Так, в 2023 году Tata анонсировала новый бренд Avinya, автомобильная линейка которого будет построена на платформе EMA от JLR. Дебют первенца намечен на 2025 год.

При написании новости использовалась информация:
autocar

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