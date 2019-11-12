Jaguar продает обычный гаечный ключ за тысячу долларов

Подразделение Jaguar, которое отвечает за поддержку и сопровождение винтажных моделей, анонсировало новый аксессуар для владельцев классических "Ягуаров"- набор инструментов

Набор представляет собой кожаный футляр с 21 образцом инструментов для ремонта, созданных в полном соответствии с канонами прошлого века. В списке значатся, к примеру, гаечные и накидные ключи разного калибра, разводной и свечной ключи, приспособления для регулировки фаз газораспределения и стояночного тормоза, отвертки, плоскогубцы, манометр и тому подобное. Самое главное, что набор оценен в 732 фунта – почти тысяча долларов по курсу.

Весь нюанс заключается в том, что цена вполне адекватна, так как серийное производство таких инструментальных сумок завершилось вместе с Jaguar E-Type Series 2 в 1971 году, и новодел, который выполнен по старинным лекалам стоит дешевле оригинального комплекта. "Оригинальные инструменты для Jaguar E-Type стали предметом охоты коллекционеров благодаря исторической привлекательности. Мы регулярно сталкиваемся с просьбами о покупке таких наборов, и поэтому решили снова их выпустить – в соответствии с первоначальными спецификациями. Это отличный завершающий штрих для поклонников E-Type", – заявил директор Jaguar Classic Дэн Пинк.