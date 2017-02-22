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22 фев 2017

Яндекс планирует создать собственную систему автономного управления

Яндекс планирует создать собственную систему автономного управления
Автор фото: фликр.ком

Компания Яндекс намерена заняться разработкой собственной системы автономного управления автомобилями и связанных технологий.

Официального заявления об этом Яндекс еще не делал, однако на официальном сайте компании появилось несколько соответствующих вакансий, в дополнительной информации к которым указывается, что конечная цель нового проекта – «оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем». В пресс-службе Яндекса подтвердили о том, что компания действительно планирует запустить такой проект, однако не раскрыли никаких деталей.

Эксперты в отрасли полагают, что новая команда, которую собирает компания, с самого начала займется созданием основных компонентов системы автономного управления, в частности: системы распознавания объектов дорожной инфраструктуры (разметки, знаков, светофоров и т.д.), других автомобилей и пешеходов, системы обработки данных с разных типов сенсоров (радаров, оптических камер и лидаров), а также системой создания карт для таких автомобилей.

При этом, судя по всему, речь идет только о создании самой системы в качестве отдельного продукта, а не целого автомобиля, как это ранее пытался сделать Google и сейчас пытается сделать Apple.

Напомним, что Яндекс и ранее был замечен в подобных проектах. Так, весной прошлого года IT-компания заключила соглашение с отечественным производителем грузовых автомобилей – КамАЗом – в рамках которого велась совместная разработка грузовиков, несущих на борту полноценные интеллектуальные системы. Однако в данном случае компания планирует реализовывать проект в одиночку.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, Мотор

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