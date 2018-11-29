Яндекс сделал свой каршеринг с фургонами и грузовиками

В сервисе "Яндекс. Драйв" появились новые автомобили и поспешим вас огорчить - это не какой-нибудь роскошный Mercedes или Porsche, а всего лишь обычный фургончик Citroen Jumpy

В первую очередь новые автомобили предназначены для водителей, которым нужно перевезти какой-либо груз, чтобы не пришлось заказывать доставку. Компания заявляет, что стоимость аренды автомобиля выйдет дешевле чем обычная доставка, так, приводится пример- два часа аренды обойдутся в 1100 рублей.

Пару слов об оплате, на грузовые автомобили будет действовать как поминутная (24 рубля за минуту пути), так и пакетная тарификация. Последняя будет состоять из трех режимов, на 2,5 и 12 часов. Пакетный режим вызывает особенный интерес, вполне возможно он будет доступен и для легковых автомобилей. Дело в том, что с самого старта "Яндекс. Драйв", в программу был заложен, до сих пор недоступный, режим "Drive Fix" - фиксированная стоимость поездки. Единственный момент, его изначальная механика заключалась в другом, стоимость поездки рассчитывалась как в такси - по пункту назначения.

Что касается самой идеи грузового каршеринга, то она не нова. Еще в начале зарождения самих сервисов, один из старейших операторов Anytime уже предлагал своим клиентам фургончики Renault Kangoo. Совсем недавно запустился коммерческий каршеринг "НАШ", в котором трудятся автомобили Lada Largus.