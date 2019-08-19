Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2019

Яндекс выведет целый легион беспилотных автомобилей

Яндекс выведет целый легион беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» к 2022 г. планирует вывести на дороги общего пользования в России около 1000 беспилотных автомобилей.  Любопытно, но на такой шаг информационный гигант идет ради сокращения сроков исследования беспилотной технологии

Стоит отметить, что беспилотные автомобили «Яндекса» оснащены беспилотной системой четвертого уровня. На данный момент, эту стадию можно назвать некоторым идеалом, к которому стремятся многие игроки на рынке. Сам по себе четвертый уровень означает, что автомобиль может двигаться автономно — без помощи водителя. К слову, в пространстве  беспилотник от Яндекса ориентируется благодаря сложному комплексу лазеров, ультразвуковых сенсоров, радаров и видеокамер.

Что же касается тактики по выводу целой тысячи своих автомобилей, то пресс-служба Яндекса пояснила это действие следующим образом: «Мы постоянно совершенствуем нашу технологию, изменяя и улучшая различные компоненты. Для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме. Мы можем проехать 1 млн км и пятью машинами, но это займет время. Поэтому расширение флота необходимо для развития технологии»

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Роботы-гаишники стали реальностью

16 августа 2019
Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota Hilux стал потихоньку чернеть

16 августа 2019

В центре Москвы ограничат движение в выходные

16 августа 2019

Volkswagen плюет на гендерное равенство

16 августа 2019

150 километров в час: внезапно разрешили!

16 августа 2019
Lada 4х4

Российская «Нива» стала в Германии оружием массового поражения

16 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"
Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester - subaru. меж гейзерами и вулканами
Автопутешествия
13 августа 2019

Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester
"Меж гейзерами и вулканами"

Написано новостей:

2 4 0 2 2