Яндекс выведет целый легион беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» к 2022 г. планирует вывести на дороги общего пользования в России около 1000 беспилотных автомобилей. Любопытно, но на такой шаг информационный гигант идет ради сокращения сроков исследования беспилотной технологии

Стоит отметить, что беспилотные автомобили «Яндекса» оснащены беспилотной системой четвертого уровня. На данный момент, эту стадию можно назвать некоторым идеалом, к которому стремятся многие игроки на рынке. Сам по себе четвертый уровень означает, что автомобиль может двигаться автономно — без помощи водителя. К слову, в пространстве беспилотник от Яндекса ориентируется благодаря сложному комплексу лазеров, ультразвуковых сенсоров, радаров и видеокамер.

Что же касается тактики по выводу целой тысячи своих автомобилей, то пресс-служба Яндекса пояснила это действие следующим образом: «Мы постоянно совершенствуем нашу технологию, изменяя и улучшая различные компоненты. Для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме. Мы можем проехать 1 млн км и пятью машинами, но это займет время. Поэтому расширение флота необходимо для развития технологии»