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9 янв 2019

Яндекс захватывает Лас-Вегас

Яндекс захватывает Лас-Вегас

Российский IT-гигант решил продемонстрировать миру свои беспилотные технологии, заявившись на международную выставку потребительской электроники CES вместе со своим автономным такси

Вспомните, как на недавнем Московском автосалоне Яндекс катал всех желающих на своем беспилотнике.  В принципе, то же самое происходит сейчас на выставке CES. Правда, если на ММАС автомобили катались только по специальной площадке, то в рамках CES они катаются уже по улицам Лас-Вегаса.

Отметим, что автомобиль присутствует всего один. Кстати, он был куплен в США и уже на месте оснащен дополнительным оборудованием.  Все поездки, в свою очередь, осуществляются в рамках одного района, карты которого были загружены в базу автомобиля.

Между тем после Лас-Вегаса Яндекс продолжит свое турне по другим уголкам земного шара. Уже в декабре компания получила разрешение от министерства транспорта Израиля на испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Традиционно для подобных тестов за рулем будет находиться водитель-испытатель, который сможет перехватить управление в случае нештатной ситуации.

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За Рулем , РОССИЯ . LIVE

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