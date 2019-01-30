Японцы хотят покорить Нюрбургринг

Японская компания Aspark хочет установить новый рекорд Нюрбургринга для электромобилей. Для этого она хочет использовать собственную разработку — гиперкар Owl

Напомним, что Owl дебютировал в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку высотой всего 99 сантиметров и массой 850 килограммов оснастили двумя электромоторами, суммарная мощность которых составила 435 лошадиных сил и 764 Нм крутящего момента. Для их питания использовались не только тяговые батареи, но и суперконденсаторы. Кстати, чуть позже создатели поменяли автомобилю силовую установку на четырехмоторную версию. В новой ипостаси автомобиль обладал мощностью 1 166 сил и 885 Нм момента. Кроме того, все это великолепие позволяет автомобилю разогнаться до ста километров в час за 1.9 секунды.

Что касается рекорда Нюрбургринга для электромобилей, то сейчас он принадлежит китайскому гиперкару Nio EP9, который оснащен четырьмя электромоторами, в сумме выдающими 1 360 сил и 1 480 Нм момента. Кстати, несмотря на характеристики, динамические показатели автомобиля уступают таковым у Owl. Nio может разгоняться до «сотни» за 2,7 секунды, а круг Нюрбургринга машина проехала за 6 минут 45,90 секунды, что на одну секунду медленнее Lamborghini Aventador SVJ.