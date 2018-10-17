Японцы отказываются от поставок дизельных машин в Европу

Компании Mitsubishi и Suzuki убрали дизельные двигатели из своих модельных рядов, предлагаемых в Европе

На заводах Сузуки вообще прекращено производство дизельных силовых агрегатов. В Митсубиши пока не прекратили производство дизелей, но значительно сократили их количество.

Такая политика японских компаний, прежде всего, связана с падением спроса на дизели у европейских потребителей. Эксплуатация и стоимость владения таких машин стала дороже, а преимущества не так очевидны. Однако колебания потребительского спроса на дизельные машины случались и раньше, но это не приводило к полному прекращению предложений.

Причиной полного отказа от поставок дизелей, скорее всего, стали несколько скандалов, связанных с указанием некорректных экологических данных. Совсем недавно наступил печальный финал одной из таких историй с брендом Ауди, которой пришлось выплатить значительный штраф в размере 800 миллионов евро. При этом экологические требования в Европе к двигателям ужесточаются. Их выполнение для дизельной конструкции сложнее, чем в бензиновом варианте.