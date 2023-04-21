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21 апр 2023

Япония хочет обрушить авторынок России

Япония хочет обрушить авторынок России

Власти Японии планируют перекрыть все каналы поставок в Россию автомобилей с пробегом. Окончательное решение по данному вопросу будет принято уже в середине мая

По данным ТАСС, машины с пробегом являются одной из важных статей японского экспорта в Россию: по итогам 2022 года именно транспорт занял более 41% всего объёма поставок из Японии в нашу страну.  Если говорить о точных цифрах, то за прошлый год к нам было экспортировано более 213 тысяч автомобилей, причем в 2021 году это количество было на 30 процентов меньше.

Любопытный факт - запрет на вывоз из страны машин стоимостью более 6 миллионов иен (3,6 миллиона рублей или 45 тысяч долларов) уже действует, но теперь речь идет о полном запрете.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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