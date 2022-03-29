Япония запрещает экспорт премиальных автомобилей

Пятого апреля к нам могут перестать перевозить Lexus, Infiniti и т.д. Повод будет законным и формальным - распоряжение министерства экономики, торговли и промышленности о запрете экспорта данной продукции в Россию

Есть некоторые нюансы. Во-первых, до сих пор не определен лимит стоимости автомобиля, после которого он начинает считаться премиальным. Если опираться на схожие санкции Евросоюза, то порог стоимости люксовых машин должен начинаться с отметки в пятьдесят тысяч евро. То есть под запрет может попасть и Toyota Land Cruiser.

Второй нюанс заключается в том, что никто не уточняет, касается ли запрет экспорта только новых автомобилей или под него попадают и подержанные автомобили. Велика вероятность, что в нашу страну перестанут поступать машины с японских аукционов. В середине марта экспортировать транспорт в Россию запретили и Соединённые Штаты. В этом случае запрет коснулся всех без исключения автомобилей и мотоциклов. Южная Корея к этим санкциям пока не присоединилась.