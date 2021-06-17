Японские автомобили становятся желанной ценностью

Нет, речь идет не про все машины, а лишь про те, которые были выпущены в 80-90-ых годах, иначе говоря, тачки, которые сформировали культуру JDM

Американская страховая компания Haggerty, одной из основных специализаций которой является страхование классических автомобилей, выступила с необычным заявлением. Оказалось, что на "японок" вырос спрос, и как следствие поднялась и цена, причем на порядок.

Своеобразным лидером оказался Nissan Skyline GT-R в самом легендарном кузове - в тридцать третьем. Всего за несколько месяцев его рыночная стоимость подскочила более чем на пятьдесят процентов. Теперь они уходят с молотка в среднем за семьдесят тысяч долларов за обычный автомобиль и до полумиллиона долларов за версию Nismo. Важно заметить, что и в нашей стране эти машины очень востребованы - хорошие экземпляры легко пробивают отметку в полтора миллиона рублей и выше.