Пять японских автопроизводителей — Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu и Daihatsu, присоединились к компании Monet, основателем которой является Toyota. Вместе компании будут работать над созданием собственных беспилотных систем

Сообщается что, уже к 2020 году альянс планирует вывести базовую версию своего беспилотника на рынок Юго-Восточной Азии, а годом позже автономные легковые автомобили и автобусы должны появиться и на дорогах Японии. Подробностей пока немного, но ожидается, что первые автомобили будут построены на базе концептуального мини-автобуса e-Palette, который Toyota показала в рамках прошлогодней выставки CES.

К слову, это не первый раз, когда конкуренты объединяются ради совместной разработки каких-либо систем. Например, в июне 2018 года соглашение заключили Audi и Hyundai. Компании собираются разработать технологию использования водородных топливных элементов. Совместными наработками также смогут пользоваться Kia и Volkswagen.