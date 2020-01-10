Японские власти собираются арестовать жену Карлоса Гона

Японские правоохранительные органы собираются арестовать Кэрол Гон. Формальным поводом для ареста стали ложные показания женщины, однако ее подозревают в куда более серьезных вещах

Дело в том, что супругу топ-менеджера подозревают в куда более серьезном преступлении – организации побега Карлоса Гона из Японии в Ливан. На данный момент Кэрол Гон находится с мужем в Ливане, но теперь в Японии ей грозит уголовное преследование из-за возможной помощи при побеге. Пока Гон был под домашним арестом в Токио, ему было запрещено контактировать с женой, так что пока неясно, каким именно способом женщина могла стать соучастницей преступления.

Напомним, что власти Японии обвиняют экс-руководителя Renault-Nissan в использовании активов компании в личных целях и занижении премии в отчете для фондовой биржи. Суд по данному делу должен был состояться через несколько месяцев, и, в случае обвинительного приговора Гону грозило до 10 лет тюрьмы.