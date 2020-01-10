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10 янв 2020

Японские власти собираются арестовать жену Карлоса Гона

Японские власти собираются арестовать жену Карлоса Гона

Японские правоохранительные органы собираются арестовать Кэрол Гон. Формальным поводом для ареста стали ложные показания женщины, однако ее подозревают в куда более серьезных вещах

Дело в том, что супругу топ-менеджера подозревают в куда более серьезном преступлении – организации побега Карлоса Гона из Японии в Ливан. На данный момент Кэрол Гон находится с мужем в Ливане, но теперь в Японии ей грозит уголовное преследование из-за возможной помощи при побеге. Пока Гон был под домашним арестом в Токио, ему было запрещено контактировать с женой, так что пока неясно, каким именно способом женщина могла стать соучастницей преступления.

Напомним, что власти Японии обвиняют экс-руководителя Renault-Nissan в использовании активов компании в личных целях и занижении премии в отчете для фондовой биржи. Суд по данному делу должен был состояться через несколько месяцев, и, в случае обвинительного приговора Гону грозило до 10 лет тюрьмы.

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