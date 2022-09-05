Японский автопроизводитель Hino отказался от российского завода

Компания Hino Motors, входящая в состав корпорации Toyota Motor и известная своими грузовиками и автобусами, не будет запускать производство в России

Этот шаг примечателен тем, что завод практически успели построить – сам процесс начался еще в 2019 году. Изначально, ввод в эксплуатацию планировали осуществить в мае 2020 года, затем сроки решили сдвигать на 2021 год. Последней установленной датой запуска предприятия был февраль 2023 года.

Отказ от производства связывают с некими постоянными задержками строительства и «налоговыми причинами». Отметим, что в свое время Hino решилась на организацию производства в России из-за растущего сегмента коммерческой техники.