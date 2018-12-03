Японский Corvette

Компания Mitsuoka, которая славится классическими конверсиями серийных автомобилей, представила свою новую разработку - Mazda MX-5 в стиле американского "Корвета"

В честь пятидесятилетия марки Mitsuoka решила выпустить специальную модель, под названием Rock Star, в основу которой лег стандартный родстер Mazda MX-5. Новинка оснащена 1,5-литровым двигателем SKYACTIV-G, который выдает 132 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента. В паре с двигателем может работать как 6-ступенчатая механическая коробка передач, так и 6- диапазонный «автомат».

Что касается внешности, то создатели ориентировались на облик Chevrolet Corvette Stingray C2. Интересно, что цветовая гамма новой модели состоит из оттенков, названных в честь американских городов и одного штата: Los Angeles Blue, Chicago Red, New York Black, Cisco Orange, Washington White и Arizona Yellow. Что касается цен, то Mitsuoka Rock Star обойдется примерно в 41 тысячу долларов. В опциях: белая рамка лобового стекла, двухцветная окраска дверей и спортивные сиденья с белой кожаной обивкой. Кстати базовая стоимость обычной Mazda MX-5 cоставляет 26 тысяч долларов.