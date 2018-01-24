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24 янв 2018

Ярославское и Дмитровское шоссе соединят платной дорогой

Ярославское и Дмитровское шоссе соединят платной дорогой
Автор фото: "Автодор"

Региональных платных дорог, которые строятся с участием местных властей в России практически нет. Одним из первых таких проектов станет трасса, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе.

Дорогу построят на удалении 4-8 километров от МКАД, а стоить она будет по предварительным оценкам 52 миллиарда рублей. Соответствующий договор концессии сегодня подписали представители Московской области и компании «Четвертая концессионная компания». При этом инвестор получит 7,7 миллиардов рублей из областного бюджета в качестве гранта.

Это самое крупное концессионное соглашение по платной дороге в Московской области, срок его действия — 15 лет, сообщает агентство ТАСС с ссылкой на представителей региональных властей.

Строительство магистрали предполагается завершить к 2021 году, добавили в Мининвесте области. Трасса будет проходить на удалении 4-8 км от МКАД и станет платной альтернативой уже существующим дорогам.

Новая дорога разгрузит Осташковское шоссе и МКАД и улучшит трафик в Мытищах, процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева. Ее протяженность составит 16 км, скоростной режим будет 110 км/час.
 

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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