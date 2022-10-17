Jeep показал свой первый электрокар

В рамках Парижского автосалона компания Jeep показала электрический кроссовер Avenger , разработанный специально для европейского рынка.

Всеми техническими компонентами с Jeep поделились французы – коллеги по альянсу Stellantis. Модель построена на той же самой платформе, что и Peugeot 2008 . Американский кроссовер оснастят одним двигателем на передней оси, который развивает 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента, и 54-киловаттной батареей. Она обеспечит 400-километровый запас хода.

Выпуск Jeep Avenger наладят на польском заводе концерна Stellantis, в открытой продаже новинка появится в начале следующего года. Ожидается, что в будущем Avenger получит и версии с ДВС: это будет как традиционный кроссовер с турбомотором для отдельных рынков, так и гибридная модификация.