Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2022

Jeep показал свой первый электрокар

Jeep показал свой первый электрокар
В рамках Парижского автосалона компания Jeep показала электрический кроссовер Avenger, разработанный специально для европейского рынка.
Всеми техническими компонентами с Jeep поделились французы – коллеги по альянсу Stellantis. Модель построена на той же самой платформе, что и Peugeot 2008. Американский кроссовер оснастят одним двигателем на передней оси, который развивает 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента, и 54-киловаттной батареей. Она обеспечит 400-километровый запас хода.
 
Выпуск Jeep Avenger наладят на польском заводе концерна Stellantis, в открытой продаже новинка появится в начале следующего года. Ожидается, что в будущем Avenger получит и версии с ДВС: это будет как традиционный кроссовер с турбомотором для отдельных рынков, так и гибридная модификация.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Qashqai 2018 вид сбоку

На заводе Nissan могут начать сборку китайских автомобилей

17 октября 2022
Wolv FC25

Представлен серийный электрогрузовик Wolv

17 октября 2022

Lada Granta расширили палитру бесплатных цветов

17 октября 2022

Стали известны подробности о новом Hongqi H6

17 октября 2022
Mercedes-Benz EQE SUV (2024)

Представлен Mercedes-Benz EQE SUV

17 октября 2022
Lexus LS (2023)

Представлен обновленный Lexus LS

17 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 4 5