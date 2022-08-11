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11 авг 2022

Jeep разработал чудо-дворники для автомобилей

Jeep разработал чудо-дворники для автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Входящая в состав Stellantis компания Jeep предложила интересное решение для быстрой очистки лобового стекла — щетки дворников со встроенным каналом подачи омывающей жидкости

Занятно, но это решение в Jeep позиционируют, как новаторское – дескать, инженеры компании озаботились тем, что во время поездок по бездорожью, стекло быстро покрывается пылью и грязью, в результате чего и была разработана эта уникальная система с форсунками на щетках.

Конечно же,  здесь присутствует некоторая доля лукавства, так как ничего уникального в такой конструкции нет – подобное решение с успехом применяется на машинах Volvo, а на коммерческой технике щетки с форсунками используются с незапамятных времен.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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