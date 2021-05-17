Автомобильный портал Motorpage
17 май 2021

Эффективность платных парковок поставлена под сомнение.

Эффективность платных парковок поставлена под сомнение.
Автор фото: фирма-производитель

Власти города Москвы не смогли сойтись во взглядах на платную парковку. Пока глава департамента транспорта, Максим Ликсутов, заявляет об эффективности данной системы, оправдывая повышение тарифов, районные и муниципальные власти имеют ровно противоположное мнение.

Рассмотрим их подробнее. Начнем с позиции дептранса – на днях Ликсутов в интервью «РИА-Новости» рассказал, что после апрельской модернизации парковочного пространства, читаем между строк – после повышения цен и внедрения дифференцированных тарифов, парковки в центре столицы стали свободнее по оценкам дептранса на 16%.

Казалось бы, стоит радоваться, но тут в дело вступают администрации районов и муниципалитетов. По их данным, повышенный тариф, конечно же, освобождает улицы и даже делает их пустыми, но есть и обратная сторона – забиты дворы и соседние парковки, где действуют низкие цены. Так что статистика – штука обманчивая.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru, РИА "Новости"

Комментарии к новости

Последние новости

...

Беспилотные такси оказались беспомощными на дорогах общего пользования

17 мая 2021

Aston Martin решил отказаться от механической трансмиссии

17 мая 2021

Новые подробности о пятидверном Jimny

17 мая 2021

В Mitsubishi произвели заключительную партию внедорожника Pajero

14 мая 2021

В Bugatti анонсировали свой самый дорогой спорткар

14 мая 2021
Ford Mustang Mach 1 (2021)

Ford ошибся на миллион

14 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) с точки зрения поцелуев
Тест драйв
14 мая 2021

Lada Largus Cross
"С точки зрения поцелуев"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный
Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"

Написано новостей:

2 8 2 4 9