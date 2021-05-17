Эффективность платных парковок поставлена под сомнение.

Власти города Москвы не смогли сойтись во взглядах на платную парковку. Пока глава департамента транспорта, Максим Ликсутов, заявляет об эффективности данной системы, оправдывая повышение тарифов, районные и муниципальные власти имеют ровно противоположное мнение.

Рассмотрим их подробнее. Начнем с позиции дептранса – на днях Ликсутов в интервью «РИА-Новости» рассказал, что после апрельской модернизации парковочного пространства, читаем между строк – после повышения цен и внедрения дифференцированных тарифов, парковки в центре столицы стали свободнее по оценкам дептранса на 16%.

Казалось бы, стоит радоваться, но тут в дело вступают администрации районов и муниципалитетов. По их данным, повышенный тариф, конечно же, освобождает улицы и даже делает их пустыми, но есть и обратная сторона – забиты дворы и соседние парковки, где действуют низкие цены. Так что статистика – штука обманчивая.