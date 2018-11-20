Экологи ударили по автомобильной отрасли

Немецкий суд разрешил администрациям регионов ограничивать движение дизельных автомобилей в отдельных частях города

По решению суда, С 1 июля 2019 года в 18 из 50 районов Эссена будет ограничено движение машин с дизельными двигателями. Впервые под ограничения попали и магистрали, которые проходят через индустриальный регион страны. Так, например, на некоторых участках автобана A40 будет разрешено движение только тех автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше, причем, с осени планка будет установлена не ниже класса Евро-6.

Решение суда это еще одна победа «зеленых» групп, которые обвиняют администрации городов в систематическом нарушении законодательства о чистоте воздуха. Кстати, экологам уже удалось провернуть подобное в некоторых других городах, в том числе в Гамбурге и Берлине.

Однако, по словам экспертов, эти решения нанесли серьезный удар по автомобильной отрасли в целом - доля дизельных машины в первом квартале 2018 года сократилась с 41,3 до 31,1 процента. Чтобы предотвратить коллапсы, немецкое правительство решило ввести программы стимуляции потребителей, которые подразумевают обмен старых «дизелей» на новые и более технологичные современные автомобили.