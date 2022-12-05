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5 дек 2022

Экологические активисты стали бороться с джипами

Экологические активисты стали бороться с джипами
Члены стихийной группировки Tyre Extinguishers  объявили войну владельцам внедорожников и кроссоверов. Причем все активисты действуют необычным путем – спускают у машин колеса.
Как сообщает портал Carcoops, с марта нынешнего года активисты «обработали» более десяти тысяч машин. Крупнейшая акция движения по данным издания была организована 28–29 ноября — в эти дни спущенными оказались шины более чем 900 кроссоверов и внедорожников в 19 городах восьми разных стран.
Занятно, но помимо спуска колес, экологические вандалы оставляют под стеклом специальные буклеты, где прописывают причины своих действий.
 
Достаточно привести цитату: «Внедорожники – это климатическая катастрофа, они загрязняют воздух и опасны для других участников дорожного движения. Их ненавидят все, кроме тех, кто на них ездит».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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