Экологические активисты стали бороться с джипами

Члены стихийной группировки Tyre Extinguishers объявили войну владельцам внедорожников и кроссоверов. Причем все активисты действуют необычным путем – спускают у машин колеса.

Как сообщает портал Carcoops, с марта нынешнего года активисты «обработали» более десяти тысяч машин. Крупнейшая акция движения по данным издания была организована 28–29 ноября — в эти дни спущенными оказались шины более чем 900 кроссоверов и внедорожников в 19 городах восьми разных стран.

Занятно, но помимо спуска колес, экологические вандалы оставляют под стеклом специальные буклеты, где прописывают причины своих действий.

Достаточно привести цитату: «Внедорожники – это климатическая катастрофа, они загрязняют воздух и опасны для других участников дорожного движения. Их ненавидят все, кроме тех, кто на них ездит».