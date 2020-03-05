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5 мар 2020

Экология - Бред! Автомобили это подтвердили

Экология - Бред! Автомобили это подтвердили

Новые машины в Европе выбрасывают больше СО2, чем старые

Свежая статистика английского агентства JATO Dynamics говорит о том, что средний объем выброса CO2 в Европе начал расти! Он уже достиг максимальных значений с 2014 года.

Согласно отчету, средние экологические показатели по рынку Европы ухудшаются уже третий год подряд. Так, если в 2016-м показатель составил 117,8 г/км, то в 2019-м возрос до 121,8 г/км. Интересные цифры, особенно если учитывать мощное декламирование борьбы за экологию.

Любопытно, что у агентства есть объяснение такого противоречия. Во-первых, растет спрос на кроссоверы, которые обладают большей массой и меньшей эффективностью. Во-вторых, снижается доля дизельных машин, которая тоже снижала средний объем CO2. К слову, агентство также предоставило статистику выбросов по странам. Так Норвегия и Нидерланды оказались лидерами рейтинга,  что с учетом высокой доли продаж электромобилей было прогнозируемо. А вот Германия, например, находится в аутсайдерах, опережая лишь Польшу и Швейцарию.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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