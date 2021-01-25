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25 янв 2021

Экология ограничивает ретро-автомобили

Экология ограничивает ретро-автомобили

Данный класс машин не смогли вывести в исключения по запрету проезда в экологические зоны

Дабы читатели Motorpage не запутались, поясним. На данный момент в нашей столице и Санкт-Петербурге прорабатывается механизм внедрения экологических зон, куда будут допущены только те автомобили, которые обладают необходимым Евро-классом. Разумеется, что планка будет высокой. В свою очередь, ретро-автомобили, в принципе, сложно подвести под какой-либо экологический класс. Получается, что в дальнейшем они попросту не смогут приехать в центр города. А именно оттуда стартуют известные ралли и т.д.

Чтобы не допустить такой несправедливости, Российская автомобильная федерация внесла на рассмотрение в Минтранс проект поправок, которые выводили бы ретро-автомобили из-под действия экологических ограничений. Однако, как сообщает «Коммерсантъ», там это предложение отвергли. Интересно, что и сами экологические зоны внедрять не спешат. Сообщается, что как минимум у трети автомобилей в документах тот самый класс не прописан вовсе, а значит регламентировать их на данный момент не представляется возможным.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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