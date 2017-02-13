Аналитики компании LeasePlan составили рейтинг стран Европейского региона по доступности содержания автомобиля для граждан.

В рамках исследования аналитики LeasePlan сравнили стоимость владения и содержания автомобиля в 24 государствах Европейского региона. При расчетах эксперты учитывали несколько показателей, включая расходы на первые три года эксплуатации нового автомобиля. Чтобы уравнять выборку, аналитики считали стоимость содержания четырех популярных моделей компактных «легковушек», которые в равной мере распространены почти по всему региону: Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus и Volkswagen Golf, средняя величина пробега назначена в размере 20 тысяч километров в год.

Выяснилось, что большая часть трат автомобилистов на содержание машины приходится на ремонт: в среднем, это порядка 37% всех расходов на владение личным авто. Еще порядка 20% суммы приходится на различные налоги. На страхование автомобиля в среднем тратится около 20% всей суммы, а на плановое обслуживание – порядка 9%

Самой дорогой страной для автомобилиста оказалась Норвегия, где владелец небольшого автомобиля вынужден тратить в среднем по 708 евро в месяц, если заправляется бензином, или 681 евро – если использует дизельное топливо. На втором месте оказалась довольно небогатая страна Италия. Не смотря на то, что уровень жизни в Италии существенно ниже, чем в той же Норвегии, расходы на автомобиль для итальянцев не сильно отличаются от норвежских: 678 евро в месяц при использовании бензина или 621 евро – если машина ездит на «тяжелом» топливе. Замыкает тройку стран с самыми высокими расходами на авто – Дания, где бензиновый автомобиль обходится владельцу в среднем в 673 евро в месяц, а автомобиль на дизеле – в 656 евро.

Россия в данном рейтинге занимает шестнадцатое место: в нашей стране средняя сумма ежемесячных расходов на содержание небольшой «легковушки» составляет 364 евро. Правда, аналитики посчитали для РФ стоимость эксплуатации автомобиля с бензиновым двигателем, так как по статистике дизельное топливо по-прежнему пользуется низкой популярностью среди россиян. Так или иначе, в российской валюте сумма расходов на содержание авто составляет 29 694 рубля. Напомним, что по данным Федеральной службы государственной статистики на 2014 год размер средней зарплаты в РФ составляет 32 600 рублей, а по данным независимых исследований – всего около двадцати тысяч в месяц. Так что, если верить полученным LeasePlan цифрам, средний россиянин вынужден тратить на содержание автомобиля практически всю зарплату или даже больше.

Дешевле всего содержание собственной машины обходится жителям Венгрии — здесь автомобиль с бензиновым двигателем «съедает» всего 364 евро, а машина с дизельным мотором – 369 евро в месяц.