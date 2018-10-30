Эксперты составили рейтинг самых надёжных автомобилей

Эксперты автомобильного рынка провели ежегодный опрос автовладельцев для определения рейтинга надёжности автомашин

Первым в списке оказался Lexus, набрав 78 баллов из 100 возможных. Второе место пользователи отдали бренду Toyota, она набрала 76 пунктов. На третьем месте Mazda. Эта марка значительно прибавила в весе. В прошлом году ей доставалось только 12-е место, а теперь она в тройке лидеров.

В топовый список попали: Субару, КИА, Ауди, Кадиллак, Тесла и Вольво.

Стоит отметить, что этот ежегодный опрос, в отличие от статистики техобслуживания, носит выраженный субъективный характер. В рамках проведения исследования пользователи отвечают на ряд вопросов. При этом оценка объективности мнения и проверка фактических параметров не проводится.

Статистическая достоверность опроса не вызывает сомнений - экспертной группой опрошено более пятисот тысяч человек. Но результаты, скорее, можно назвать рейтингом доверия, а не показателем надёжности.