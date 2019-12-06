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6 дек 2019

Экзамен на водительские права: баллов не будет

Экзамен на водительские права: баллов не будет

Госавтоинспекция России уже со следующего года может отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права

Реорганизация водительского экзамена начинает обрастать подробностями. После новостей об отмене испытаний на площадке появилась информация об отмене бальной системы на сдаче экзамена в городе. Об этом заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков на конгрессе автошкол России.

«В практическом экзамене мы планируем поменять процедуру оценки экзаменатором умений и навыков кандидатов в водители. Не как сейчас — оценивается, нарушил он какой-то пункт ПДД или не нарушил, а именно каждый маневр и сигнал, который заложен в проекте постановления о проведении экзаменов, он должен быть четко оценен по основным показателям. На этом основании будет приниматься решение, умеет ли кандидат в водители выполнять нужные элементы и безопасно ли он это делает», — цитируют Гилякова корреспонденты Autonews .

При написании новости использовалась информация:
РБК

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