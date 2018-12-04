Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2018

Экзамен на вождение сдать не получится

Экзамен на вождение сдать не получится

Причиной тому является тот факт, что  власти  до сих пор не могут согласовать  проект обновления правил по сдаче экзамена, который обрастает очередными новшествами

В изначальном виде суть проекта сводилась к одному - ввести единый экзамен вместо отдельных испытаний в городе и на площадке.  Однако, совсем недавно, представители Госдумы выступили с предложением ввести в программу обучения курс зимнего вождения. Инициатива исходит от  члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева.

По мнению парламентария, пройдя обучение летом, водители совершенно не готовы к управлению автомобилем зимой, поэтому им необходимо через полгода пройти повторное обучение вождению. Такой же курс дополнительного обучения должны пройти водители, которые обучались вождению зимой. По словам г-на Васильева: «Если кто-то обучился зимой, то летом другие условия. То есть скорость увеличивается, потому что снега нет, все начинают себя чувствовать более безопасно. У нас молодежь попадает в аварии, происходит это довольно часто, поэтому было бы правильно сделать так, чтобы через полгода надо было пройти дополнительную проверку, вспомнить правила дорожного движения и какие-то навыки отработать на заснеженном полигоне».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Дизельных Volkswagen Tiguan больше не будет

04 декабря 2018

Porsche проводит тесты в матрице

04 декабря 2018
Azaris

Австралийский привод на жидкостях

04 декабря 2018
Volkswagen Beetle 2019

Прихлопнем "Жука"

04 декабря 2018

Правила парковки решили смягчить

04 декабря 2018

Закон об ОДД несет в себе серьезные изменения

03 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz A-Class - mercedes-benz a-class 2019 стал в прямом смысле очень разговорчивым Тест драйв
03 декабря 2018

Mercedes-Benz A-Class
"Седан Mercedes-Benz A-Class стал в прямом смысле очень разговорчивым"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 войти в зону комфорта
Тест драйв
30 ноября 2018

Volvo XC40
"Volvo XC40: войти в зону комфорта"
Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку
Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 1 5