Экзамен на вождение сдать не получится

Причиной тому является тот факт, что власти до сих пор не могут согласовать проект обновления правил по сдаче экзамена, который обрастает очередными новшествами

В изначальном виде суть проекта сводилась к одному - ввести единый экзамен вместо отдельных испытаний в городе и на площадке. Однако, совсем недавно, представители Госдумы выступили с предложением ввести в программу обучения курс зимнего вождения. Инициатива исходит от члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева.

По мнению парламентария, пройдя обучение летом, водители совершенно не готовы к управлению автомобилем зимой, поэтому им необходимо через полгода пройти повторное обучение вождению. Такой же курс дополнительного обучения должны пройти водители, которые обучались вождению зимой. По словам г-на Васильева: «Если кто-то обучился зимой, то летом другие условия. То есть скорость увеличивается, потому что снега нет, все начинают себя чувствовать более безопасно. У нас молодежь попадает в аварии, происходит это довольно часто, поэтому было бы правильно сделать так, чтобы через полгода надо было пройти дополнительную проверку, вспомнить правила дорожного движения и какие-то навыки отработать на заснеженном полигоне».