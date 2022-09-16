Электрический Hummer решили показать в играх

Компьютерные игры стали для автопроизводителей настоящей площадкой для промо-компаний своих машин. В основном автопроизводители выбирают гонки, иногда даже сами создают цифровые продукты (виртуальные спорткары). Впрочем, иногда возникают и нестандартные подходы.

К примеру, американская компания GMC (часть концерна GM) объявила о подписании соглашения с Activision, издателем серии экшн-игр Call of Duty. В новых частях военного шутера появятся ни много, ни мало электрические «Хаммеры», которые были показаны реальной публике в прошлом году.

Как заявили в GMC, «Хаммер» будет играть роль «почти бесшумного и очень динамичного» транспорта для игроков. Иронично, но большинству поклонников попробовать «Хаммер» удастся только в игре - концерн располагает уже 90 тысячами предзаказов на электропикап, но нехватка микроэлектроники и аккумуляторов не позволяет выйти на запланированные объёмы производства.