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16 сен 2022

Электрический Hummer решили показать в играх

Электрический Hummer решили показать в играх
Автор фото: фирма-производитель

Компьютерные игры стали для автопроизводителей настоящей площадкой для промо-компаний своих машин. В основном автопроизводители выбирают гонки, иногда даже сами создают цифровые продукты (виртуальные спорткары). Впрочем, иногда возникают и нестандартные подходы.

К примеру, американская компания GMC (часть концерна GM) объявила о подписании соглашения с Activision, издателем серии экшн-игр Call of Duty. В новых частях военного шутера появятся ни много, ни мало электрические «Хаммеры», которые были показаны реальной публике в прошлом году.

Как заявили в GMC, «Хаммер» будет играть роль «почти бесшумного и очень динамичного» транспорта для игроков. Иронично, но большинству поклонников попробовать «Хаммер» удастся только в игре - концерн располагает уже 90 тысячами предзаказов на электропикап, но нехватка микроэлектроники и аккумуляторов не позволяет выйти на запланированные объёмы производства.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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