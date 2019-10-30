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30 окт 2019

Электрический кроссовер Fisker: названа дата выхода

Электрический кроссовер Fisker: названа дата выхода
Автор фото: фирма-производитель

Компания Fisker представит новый электрический кроссовер, который сможет составить конкуренцию Tesla Model Y, в январе следующего года. Об этом в своем Twitter сообщил основатель фирмы Хенрик Фискер

Подробной информации об автомобиле, на данный момент нет, даже дизайн остается засекреченным, но некоторая информация все же просочилась. Например, известно, что новинка получит крышу с солнечными панелями для подпитки аккумуляторов. Инсайдеры отметили, что электрокар станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши. При этом сам верх получит электрический привод — секцию крыши можно будет сдвинуть путем нажатия кнопки.

Что касается техники, то кроссовер оснастят силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт•ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 480 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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