Электрический пикап RAM 1500 получит ДВС

Представленный в рамках выставки CES концептуальный пикап Ram 1500 Revolution был заявлен как полностью электрический. Однако теперь автопроизводитель заявляет, что в конструкции силовой установки будет использоваться и ДВС

Фактически, пикап превращается в гибрид. Правда, в движение, все же, автомобиль будет приводиться электрическими двигателями – ДВС будет выступать лишь в роли обычного генератора для подзарядки батарей. Впрочем, руководство Stellantis (куда входит марка RAM) заявило о том, что у пикапа будет и полностью «зеленая» версия. Так что на рынок выйдут две модификации сразу.

Ram 1500 Revolution базируется на новой рамной платформе STLA Frame, а в его шасси применены пневмоподвеска и управляемые задние колёса. Остальные технические характеристики пикапа не раскрываются.