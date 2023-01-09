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9 янв 2023

Электрический пикап RAM 1500 получит ДВС

Электрический пикап RAM 1500 получит ДВС

Представленный в рамках выставки CES концептуальный пикап Ram 1500 Revolution был заявлен как полностью электрический. Однако теперь автопроизводитель заявляет, что в конструкции силовой установки будет использоваться и ДВС

Фактически, пикап превращается в гибрид. Правда, в движение, все же, автомобиль будет приводиться электрическими двигателями – ДВС будет выступать лишь в роли обычного генератора для подзарядки батарей. Впрочем, руководство Stellantis (куда входит марка RAM) заявило о том, что у пикапа будет и полностью «зеленая» версия. Так что на рынок выйдут две модификации сразу.

Ram 1500 Revolution базируется на новой рамной платформе STLA Frame, а в его шасси применены пневмоподвеска и управляемые задние колёса. Остальные технические характеристики пикапа не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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