Электрический пикап RAM покажут лишь в следующем году.

Входящий в концерн Stellantis бренд Ram до конца года представит электрический пикап. Правда, машину покажут в статусе концепта, а серийное исполнение мы увидим лишь в 2023, тогда как производство машины начнется еще на год позже.
Такие задержки вызывают опасения, дело в том, что конкуренты выпустят свои машины гораздо раньше. К примеру, Chevrolet Silverado EV и Ford F-150 Lightning в 2023 году будут уже во всю продаваться на глобальном рынке. Впрочем Stellantis видит в этом лишь преимущество - в процессе подготовки своего пикапа инженеры Stellantis успеют изучить конкурирующие модели и, возможно, внести в конструкцию дополнительные изменения.
К слову, на сегодняшний день известны некоторые характеристики электрического RAM. Так, пикап сохранит рамную конструкцию, силовая установка будет развивать около 800 лошадиных сил, а запас хода составит 500 километров.