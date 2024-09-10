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10 сен 2024

Электрический седан BYD Han получил обновление

Электрический седан BYD Han получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD представила обновленный флагманский седан Han. Автомобилю улучшили оснащение и технику. Как и прежде, BYD Han будет предложен в виде гибрида (DM-i) или электрокара (EV)

Внешние доработки были сведены к минимуму. Слегка обновилась оптика и вставка под решетку радиатора, а также в палитру цветов кузова добавили новый оттенок серого цвета. У самых дорогих комплектаций на крыше установлен датчик лидара. Точные габариты модели: 4995/1910/1595 мм и колесная база - 2920 мм. Внутри обновились только материалы отделки, а разрешение 15,6-дюймового экрана мультимедийной системы увеличили до 2,5К.

Гибридному BYD Han досталась усовершенствованная бензо-электрическая система DM-i, которая включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель на 272 л.с. Заявленный запас хода в гибридном режиме составляет 1350 км по циклу CLTC. Средний расход топлива - 3,8 л. на 100 км.

У полностью электрического BYD Han EV может быть только один электромотор мощностью 204 л.с., 228 л.с. или 245 л.с .в зависимости от комплектации. Привод - исключительно передний. Покупателям предложены батареи емкостями 60, 72 либо 85 кВт*ч. Запас хода - 506, 605 и 701 км соответственно (CLTC).
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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