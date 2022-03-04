Электрическому Fiat 500 Abarth – быть!

Первый электрический Abarth, вероятно, не заставит себя долго ждать. Как выяснилось, поклонникам марки предлагается проголосовать в официальных аккаунтах Fiat в соцсетях за звук AVAS.

AVAS – это внешняя звуковая система для предупреждения пешеходов и других участниках движения о приближении электрокара. Часто через нее транслируют имитацию звука двигателя внутреннего сгорания. Любопытно, но в голосовании этого варианта нет – есть лишь три аудиотрека. Первый вдохновлен Формулой Е, другой видеоиграми, а третий должен напоминать рок-композицию. Впрочем, голосование важно своим предметом – это прямой намек на разработку электрического хот-хэтча.

Слухи об электрическом Abarth ходили уже давно. Босс марки Оливье Франсуа даже подтвердил в Instagram, что ведется работа над спортивной версией электрического Fiat. По предварительным данным мощность электрического Abarth будет составлять около 200 лошадиных сил.