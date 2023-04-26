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26 апр 2023

Электрокар «Атом» будет выпущен сразу в четырех конфигурациях

Электрокар «Атом» будет выпущен сразу в четырех конфигурациях

Стартап «Атом», планирует выпускать свой первый электрокар в четырёх вариантах исполнения и продавать до 75 тысяч машин в год, в том числе и за рубежом

Фактически, речь идет о разных кузовах. В проектной документации есть, например, вариант одноместного фургона или двухместного компактного электрокара. В линейке появятся и полноразмерные седаны с пятью посадочными местами.

Что касается технических характеристик, то официально объявлен лишь запас хода, который составит 500 километров. Разработку силовой электроники — аккумуляторов, двигателей и блоков управления возьмут на себя «Рэнера» и «Русатом РДС», входящие в структуры «Росатома».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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