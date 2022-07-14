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14 июл 2022

Электрокар Кама-2: подробности

Электрокар Кама-2: подробности

Прототип КАМА-1 уже не раз мелькал на страницах различных СМИ, можно было бы предположить что серийный автомобиль (КАМА-2) будет во всем повторять исходник, но это не так

Во-первых, новинка окажется крупнее и по габаритам приблизится к легковушкам B-класса.  Приблизительная длина автомобиля составит 3.8 метра, а колесная база - 2550 миллиметров. Отметим, конвейерное производство должно быть запущено в 2025 году, а к 2030 году предприятие планирует выйти на объем выпуска в 400 тысяч машин.

Что касается технических характеристик, то серийная "Кама" будет предлагаться исключительно в переднеприводном исполнении (прототип был полноприводным). Электрокар разрабатывают для двигателей мощностью от 70 до 130 киловатт, а ожидаемый пробег на одном заряде будет варьироваться от 300 до 500 километров.

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