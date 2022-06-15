Электрокар Lucid Air превратился в кирпич

У электрических автомобилей очень многое завязано на софт и управляющую электронику – иногда из-за сбоев машина может попросту превратиться в «недвижимость»

Такая ситуация недавно произошла у многих владельцев китайских электрокаров Lucid Air - вчера на машину приходит важное обновление, а сегодня она не может запуститься. Некоторые люди даже не смогли попасть в салон – все двери встали на блокировку кроме багажной. Разумеется, многие стали звонить в техподдержку, где им заявили о том, что в ближайшее время будет выпущено еще одно обновление, правда, после его установки автомобиль стал выдавать сообщение о критической ошибке и невозможности эксплуатации.

Компания-производитель уже готовит новый пакет обновлений с программными «заплатками», но пользователи критически относятся к любому софту. Такая ситуация наглядно показывает уязвимость современных электрокаров, в теории любой злоумышленник может совершить дистанционную атаку на машину. К слову, вопрос кибернетической безопасности электрокаров не раз поднимался на заседаниях парламентов многих европейских стран, однако, всегда терялся на фоне громких заявлений по заботам об экологии.