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15 июн 2022

Электрокар Lucid Air превратился в кирпич

Электрокар Lucid Air превратился в кирпич
Автор фото: фирма-производитель

У электрических автомобилей очень многое завязано на софт и управляющую электронику – иногда из-за сбоев машина может попросту превратиться в «недвижимость»

Такая ситуация недавно произошла у многих владельцев  китайских электрокаров Lucid Air -  вчера на машину приходит важное обновление, а сегодня она не может запуститься.  Некоторые люди даже не смогли попасть в салон – все двери встали на блокировку кроме багажной.  Разумеется, многие стали звонить в техподдержку, где им заявили о том, что в ближайшее время будет выпущено еще одно обновление, правда, после его установки автомобиль стал выдавать сообщение о критической ошибке и невозможности эксплуатации.

Компания-производитель уже готовит новый пакет обновлений с программными «заплатками», но пользователи критически относятся к любому софту. Такая ситуация наглядно показывает уязвимость современных электрокаров, в теории любой злоумышленник может совершить дистанционную атаку на машину. К слову, вопрос кибернетической безопасности электрокаров не раз поднимался на заседаниях парламентов многих европейских стран, однако, всегда терялся на фоне громких заявлений по заботам об экологии.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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