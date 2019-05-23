Электрокар от солнца

Голландский стартап Lightyear анонсировал публичную премьеру электромобиля, который своими технологиями будет выделяться на фоне коллег по цеху. Дело в том, что на автомобиль будут установлены солнечные панели, которые позволят владельцу не думать о розетке.

Да, производитель решил снабдить Lightyear One высокопроизводительными солнечными панелями общей площадью более 4 м2. Задумка состоит в том, чтобы заряжать АКБ за счёт солнечной энергии и свести к минимуму подключения к розетке. Разработчики утверждают, что Lightyear One может проехать в год до 20 тысяч километров исключительно за счёт солнца. Разумеется, реальный пробег будет зависеть от места эксплуатации, количества солнечных дней и прочих нюансов, но в теории среднестатистическому европейцу будет достаточно заряжать батарею от розетки лишь раз в две недели.

Что касается самого автомобиля, то, судя по тизерам, нас ждет 5-дверный лифтбек, кузов которого будет обладать рекордными аэродинамическими показателями. Разработчики клянутся, что коэффициент лобового сопротивления будет самым низким среди серийных машин, когда-либо выпущенных на этой планете. Кроме того обещана рекордно низкая масса за счёт применения алюминия и карбона в конструкции кузова, а также сведения к минимуму подвижных частей – электромоторы, например, будут встроены в колёса.