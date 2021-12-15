Электрокары не спасут планету

Институт политики в области транспорта и развития совместно с Калифор­нийским универ­ситетом опубликовали исследова­ние, согласно которому полного перехода на электрокары недостаточно для сдержи­вания глобального потепления.

С автомобилями здесь возник интересный сценарий, согласно которому электромобили полностью вытесняют машины с ДВС к 2040 году. Проблема лишь заключается в том, что производство и утилизация таких транспортных средств также наносит вред экологии. Ученые также заявляют, что необходимо учитывать и многие издержки, например, добыча самой энергии, которая добывается не из воздуха.

Что касается тактики на будущее, то ученые считают, что общее число автомобилей, включая электрические, должно быть сокращено на триста миллионов. Напомним, что сейчас в мире насчитывается около одного миллиарда двухсот миллионов машин.