Электрокары Zetta не будут собирать в России

В свое время эти электрокары подняли серьезную волну обсуждения в информационном поле. Еще бы, первый массовый российский электрокар. Жаль, но похоже, что совсем скоро мы перестанем называть его российским

Инсайдеры сообщают, что российский проект Zetta, в рамках которого разрабатывался компактный доступный электромобиль, закрыт. На сегодняшний день собрали лишь пять прототипов, но дальнейшая разработка невозможна из-за недостатка финансирования со стороны Минпромторга.

Предполагалось, что ведомство выделит около ста миллионов рублей на организацию полноценной сборочной площадки, но, к сожалению, этого не произошло. Впрочем, ставить крест на проекте не стоит, так как Zetta ищет частных инвесторов, не только у нас, но и за рубежом.