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5 апр 2019

Электромобиль с запасом хода в 1 000 километров - недалекая реальность

Электромобиль с запасом хода в 1 000 километров - недалекая реальность
Автор фото: фирма-производитель

Швейцарская компания Innolith разрабатывает новый тип аккумуляторной батареи, которая позволит довести запас хода электрокаров до 1 000 километров

Традиционные электрокары обладают важным минусом: в то время как автомобили с классическими ДВС можно заправить практически на каждом углу за несколько минут, электрокары для существенного увеличения запаса хода придется заряжать не один час. Innolith обещает, что ее батареи будут гораздо быстрее заряжаться до полной зарядки, чем ныне существующие, а их ресурс будет в 10 раз выше — около 50 000 циклов заряда/разряда.

Еще одним недостатком электромобилей является их пожароопасность при ДТП. В свою очередь, Innolith использует в своих разработках неорганический электролит, который в отличие от органического не воспламеняется. Важным плюсом швейцарского проекта является низкая себестоимость аккумуляторов Innolith, однако даже приблизительных цифр компания не называет. Швейцарцы обещают, что их аккумуляторная батарея уже показывает неплохие результаты в лабораторных условиях, и в течение 3-5 лет она может получить коммерческое применение.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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