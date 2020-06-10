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10 июн 2020

Электромобили остаются убыточными для производителей

Электромобили остаются убыточными для производителей

Автомобильные компании вкладывают много средств в разработку и продвижение электромобилей. Многие из них уже неоднократно заявляли о сворачивании новых разработок в сфере ДВС. Но проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают «электрички» себе в убыток. К такому выводу пришла американская аналитическая компания Lux Research

Согласно последнему отчету о перспективах развития отрасли, несмотря на весь прогресс, достигнутый за последние несколько лет, большинство электромобилей в производстве все еще стоят больше, чем составляет их розничная цена. Именно по этой причине электромобили представлены в основном в высоком ценовом диапазоне: так производителям проще хотя бы не уйти в сильный минус или даже отбиться в ноль.

«В настоящее время почти все автопроизводители продают электромобили, поэтому акцент сместился на то, чтобы сделать их прибыльными. И дорогие бренды уделяют этому все больше внимания. Престижные марки предлагают автомобили по более высоким ценам и способны спрятать в цене дополнительные расходы на аккумулятор», — говорит Крис Робинсон, старший аналитик Lux Research и ведущий автор отчета. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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