Электромобили планету не спасут

Что нам постоянно твердят производители электромобилей - наши "зеленые" автомобили спасут планету от загрязнения. Впрочем ученые не раз уже говорили, что это заявление - не более чем маркетинговая уловка. Теперь уже и сами автомобильные компании отказываются от своих слов.

К примеру, компании Polestar и Rivian выпустили отчет о положении дел с выбросами парниковых газов в автомобильной отрасли. В документе утверждается, что целей, установленных Межправительственной группой экспертов по изменению климата, достигнуть нереально.

Для этого необходимо радикально снижать углеродный след не только на этапе эксплуатации электромобилей, но и на этапе производства.