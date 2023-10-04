Электромобили Rising привезут в Россию

Китайская компания Rising собирается официально поставлять в Россию лифтбеки F7 и кросс-купе R7. Автомобили появится в продаже в ноябре, но пока в шоурумах в Челябинске и Екатеринбурге

Дизайн автомобилей выполнен в одном стиле. Только у кроссовера передняя оптика соединяется по всей шире капота светодиодной полосой. Внутри устанавливается единый кластер, включающий три цифровых экрана. Немного отличается оформление центрального тоннеля. Кроссовер получил более вместительный отсек для всякой мелочи. Габариты F7: 5000/1953/1494 мм., а каленная база - 3000 мм. Габариты кроссовера: 4900/1925/1655 мм., при колесной базе в 2950 мм.

Rising F7 и R7 получили силовую установку, состоящую из двух электромоторов суммарной мощностью 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» составит примерно 3,8 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Емкость аккумулятора - 90 кВт*ч. Максимальный запас хода у F7 - 600 км., а у R7 - 606 км. Обе модели полноприводные.