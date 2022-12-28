Электромобили Rivan станут слабее

С нового года Rivian начнёт комплектовать свои пикап R1T и внедорожник менее мощными силовыми установками. Таким образом, у модели появится базовая версия

Итак, в стандартном исполнении пикап будет располагать 600-сильным электрическим двигателем. По предварительным данным такой автомобиль сможет разогнаться до сотни за 4.5 секунды. Напомним, что текущая версия располагает 1000-сильной трехмоторной силовой установкой. Разгон до сотни здесь занимает три секунды.

Параллельно с моторами инженеры Rivian работают над созданием мощных аккумуляторов, которые обеспечат 700-километровый запас хода. Правда ее разместят лишь в удлиненной версии пикапа, в габариты стандартного кузова аккумулятор просто не поместится.