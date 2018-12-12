Электромобили убивают рабочие места

К такому неутешительному выводу пришел немецкий Институт исследования занятости IAB. Согласно его исследованию, переход на электрификацию может лишить работы более ста тысяч человек. Причем речь идет не о простых рабочих

Разумеется, все сокращения произойдут в долгосрочной перспективе. Однако цифра пугающая - 114 тысяч человек потеряют свою работу, из них - 83 тысячи принадлежат к сфере автомобилестроения. Учитывая тот факт, что в автомобильной промышленности общее число занятых составляет около 800 тысяч человек, показатель сокращений выглядит очень весомым.

Скажем больше, в исследовании указано, что в первую очередь пострадают не обычные рабочие, а серьезные специалисты и эксперты. Причина в том, что производство двигателей внутреннего сгорания является гораздо более трудоемким процессом, чем изготовление электродвигателей.

Возвращаясь к долгосрочной перспективе, исследователи считают, что беспокоиться пока все же не стоит, так как сама доля электромобилей и на производстве, и на рынке крайне мала. Эксперты говорят, что на тысячу обычных автомобилей в Германии приходится лишь один электрический. Более того, предполагается, что к 2035 году доля электромобилей увеличится лишь на 20 процентов.