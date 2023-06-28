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28 июн 2023

Электромобили Volvo подружились с Tesla

Электромобили Volvo подружились с Tesla

Компания Volvo Cars стала первым европейским автопроизводителем, согласившимся перевести свои электромобили на зарядный стандарт Tesla

Первоначально автомобили получат специальный адаптер, который позволит подключаться к «тесловским» терминалам. При этом штатный европейский разъем ССS останется. С 2025 года Вольво начнёт выпускать электромобили, изначально оснащённые разъёмом Tesla. Новая технология обеспечит владельцам Volvo доступ к дополнительным 12 тысячам станций на территории США, Мексики и Канады.

К настоящему времени перейти на NACS (разъем Tesla) уже согласились как автогиганты Ford и General Motors, так и стартапы вроде Rivian и Aptera.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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