Электромобили захватывают Европу

Европейские продажи по итогам сентября продолжают удивлять – лидером на рынке стал электромобиль! Причем не европейский, а американский – Tesla Model 3

За сентябрь в странах Европы были зарегистриро­ваны 24 591 электро­мобиль этой модели, что на 58% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой успех именно этой модели несколько удивляет – пусть компания Tesla и открыла завод в Берлине, но тот лишь начал работу, да и ориентирован он не на Model 3, а на кроссовер Model Y.

Что касается традиционных автомобилей, то лидером здесь является Volkswagen Golf. Он же возглавляет ТОП-10 продаваемых автомобилей в период с января по сентябрь, хотя его продажи, в целом, упали на 12 процентов. На втором месте Toyota Yaris, прибавившая 31%, на третьем — Dacia Sandero, чья популярность выросла на 23%.