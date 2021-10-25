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25 окт 2021

Электромобили захватывают Европу

Электромобили захватывают Европу
Автор фото: фирма-производитель

Европейские продажи по итогам сентября продолжают удивлять – лидером на рынке стал электромобиль! Причем не европейский, а американский – Tesla Model 3

За сентябрь в странах Европы были зарегистриро­ваны 24 591 электро­мобиль этой модели, что на 58% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой успех именно этой модели несколько удивляет – пусть компания Tesla и открыла завод в Берлине, но тот лишь начал работу, да и ориентирован он не на Model 3, а на кроссовер Model Y.

Что касается традиционных автомобилей, то лидером здесь является Volkswagen Golf. Он же возглавляет ТОП-10 продаваемых автомобилей в период с января по сентябрь, хотя его продажи, в целом, упали на 12 процентов.  На втором месте Toyota Yaris, прибавившая 31%, на третьем — Dacia Sandero, чья популярность выросла на 23%. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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