Эпоха Solaris завершилась. Завод под Петербургом готовят к выпуску новых кроссоверов

Проект по выпуску автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке официально завершен. Холдинг AGR прекратил производство моделей, которые после ухода корейских брендов выпускались под новой российской маркой

Бренд Solaris появился в 2024 году и объединил хорошо знакомые российским покупателям автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производство было организовано по полному циклу с использованием оставшихся на предприятии машинокомплектов. За время существования проекта объем выпуска превысил 70 тысяч автомобилей. По отдельным оценкам, с февраля 2024 года по настоящее время предприятие собрало около 82 тысяч машин.

Сообщается, что в течение 2026 года завод не выпустил ни одного нового автомобиля Solaris. При этом дилерские центры продолжают получать машины из запасов, собранных еще в 2025 году. По оценке участников рынка, имеющихся складских остатков может хватить как минимум до середины осени, а некоторые эксперты считают, что продажи продолжатся вплоть до конца 2026 года. За время существования проекта предприятие собрало около 82 тысяч машин.

Следующим этапом развития площадки станет запуск нового бренда Jeland. Речь идет о производстве кроссоверов, созданных на базе моделей Omoda, а именно Omoda C5 и Omoda C7. Официальные сроки начала производства новых моделей пока не раскрываются.

