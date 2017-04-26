Автор множества «автомобильных» законодательных инициатив, зампред Комитета по конституционному госстроительству, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что эвакуацию припаркованных с нарушениями автомобилей можно заменить установкой блокираторов на колеса. Иск в Верховный суд с требованием отмены знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена» он назвал утопией

«Есть решение этой проблемы другое, реальное, оно тоже гипотетически может встретить сопротивление, но оно более реализуемо, чем попытка отменить вообще запрещающие знаки. Вместо задержания транспортного средства, которое в народе называется эвакуацией, по статье 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) в качестве обеспечительной меры оставить блокировку колес», — заявил Лысаков агентству РИА Новости.

В России уже устанавливали блокираторы на колеса автомобилей, припаркованных с нарушениями. Позднее такая обеспечительная мера была признана незаконной. Некоторое время назад практика установки блокираторов на автомобили нарушителей существовала в украинском Киеве. Однако, там она была вне правового поля, а в интернете появилось множество инструкций, как снять с колеса блокиратор не повредив ни автомобиль ни сам блокиратор (дабы не быть привлеченным за порчу имущества).