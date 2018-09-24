Автомобильный портал Motorpage
24 сен 2018

JLR увеличил продажи на 36%

JLR увеличил продажи на 36%

Компания JLR, владеющая брендами Jaguar и Land Rover отчиталась о возросшем успехе на российском рынке

За август текущего года они реализовали 1,1 тысяч своих автомобилей. Это превышает показатели августа прошлого года на 36%.

Такие успехи специалисты объясняют не только техническими и ценовыми параметрами предлагаемых потребителю машин. Jaguar Land Rover заметно повернулись лицом к нашему рынку и своим покупателям. Это проявляется не только в количестве рекламы и регулярных акциях, но и в глобальной политике владельцев известных брендов.

В последнее время в дилерской сети организован целый ряд сервисов, в числе которых удобный инструмент продажи машин с пробегом, партнёрские программы страхования и технического обслуживания. Кроме этого, на рынок РФ стали немедленно поставлять все новинки компании. Совсем недавно появились новые Роверы, включая гибридные версии. Дилеры начали приём заказов на полностью электрический Jaguar I-Pace. Эти модели не имеют большой популярности, но, безусловно, подогревают общий интерес к брендам.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Автоновости дня, Агентство городских новостей Москва

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis G70 2018

Genesis в России. Уверенный разгон

24 сентября 2018

Резкий поворот. Porsche отказывается от дизелей

24 сентября 2018
Baojun 530

Новый взлёт кроссовера Baojun 530

24 сентября 2018
Chevrolet Orlando 2019

Стали известны цены на Chevrolet Orlando второго поколения

21 сентября 2018
Datsun redi-GO Limited Edition 2019

Появилась специальная модификация Datsun redi-GO

21 сентября 2018
УАЗ Патриот

Встречаем новый «Патриот»

21 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz X-Class - mercedes-benz x-class 2018 стахановец и… завсегдатай бутиков Тест драйв
24 сентября 2018

Mercedes-Benz X-Class
"Mercedes-Benz X-Class: стахановец и… завсегдатай бутиков"
FAW Besturn X80 - faw besturn x80 2018 выставка абстракционизма
Тест драйв
21 сентября 2018

FAW Besturn X80
"Выставка абстракционизма"
Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 - сравнительный тест mazda cx-9 2016 и volkswagen teramont 2018: схватка «американцев» в россии
Сравнительный тест
19 сентября 2018

Volkswagen Teramont, Mazda CX-9
"Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont: схватка «американцев» в России"
- honda cb1000r neo sports cafe: магия слов
Мотоциклы
17 сентября 2018


"Магия слов"

Написано новостей:

2 1 9 6 2