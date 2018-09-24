JLR увеличил продажи на 36%

Компания JLR, владеющая брендами Jaguar и Land Rover отчиталась о возросшем успехе на российском рынке

За август текущего года они реализовали 1,1 тысяч своих автомобилей. Это превышает показатели августа прошлого года на 36%.

Такие успехи специалисты объясняют не только техническими и ценовыми параметрами предлагаемых потребителю машин. Jaguar Land Rover заметно повернулись лицом к нашему рынку и своим покупателям. Это проявляется не только в количестве рекламы и регулярных акциях, но и в глобальной политике владельцев известных брендов.

В последнее время в дилерской сети организован целый ряд сервисов, в числе которых удобный инструмент продажи машин с пробегом, партнёрские программы страхования и технического обслуживания. Кроме этого, на рынок РФ стали немедленно поставлять все новинки компании. Совсем недавно появились новые Роверы, включая гибридные версии. Дилеры начали приём заказов на полностью электрический Jaguar I-Pace. Эти модели не имеют большой популярности, но, безусловно, подогревают общий интерес к брендам.